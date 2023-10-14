حماد يقرر تسمية عاطف العبيدي رئيسًا لهيئة الأوقاف ويعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركة البريد

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تسمية رئيس مكتب أوقاف بنغازي عاطف العبيدي رئيسًا للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، كما أعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين أعلنتهما حكومة حماد اليوم السبت.

وضمت الجمعية العمومية لشركة البريد: وزير الاتصالات والمعلوماتية رئيسًا، فيما تشمل العضوية وزراء التخطيط والمالية، والاقتصاد، والكهرباء والطاقات المتجددة، والخدمة المدنية، والمواصلات والنقل، والأشغال العامة.

رئيس مكتب أوقاف بنغازي عاطف العبيدي في كلمة قبل تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، (الإنترنت)