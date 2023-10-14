المركز الليبي للاستشعار عن بعد: سبتمبر 2023 الأعلى حرارة للشهر ذاته في السنوات الماضية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء إن سبتمبر الماضي سجل أعلى درجات على الإطلاق، مقارنة بالحرارة المسجلة للشهر ذاته في السنوات الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم السبت أن الزيادة بلغت درجة مئوية واحدة، مؤكدا أن التغير المناخي والاحتباس الحراري لا يزالان يؤثران على درجات حرارة الأرض.

0.93 درجة مئوية فوق المتوسط في سبتمبر 2023

وأظهرت نشرة المناخ الشهرية، الصادرة عن خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ، أن سبتمبر «كان الأكثر دفئا على مستوى العالم، حيث بلغت درجة الحرارة فيه 0.93 درجة مئوية فوق المتوسط».

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الجفاف ضرب معظم أنحاء أوروبا

وحسب النشرة، كان حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي الشهري أقل 9% من المتوسط.

وفي أوروبا، كان الطقس أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء القارة العجوز، من فرنسا وإيطاليا إلى أوروبا الشرقية وروسيا.

خريطة توضح درجات الحرارة في سبتمبر 2023 (مركز كوبرنيكس للمناخ)

خريطة توضح حجم الجليد البحري في سبتمبر 2023 (مركز كوبرنيكس للمناخ)

خرائط مقارنة لدراجات في سبتمبر 2023 وشهور سبتمبر في السنوات الماضية (مركز كوبرنيكس للمناخ)