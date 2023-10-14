ضبط شخصين بتهم ارتكاب وقائع إطلاق نار وسرقة في صبراتة...

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط شخصين، للاشتباه بارتكابهما وقائع إطلاق نار وسرقة في دائرة مركز شرطة المدينة.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن أعضاء وحدة التحري والقبض في المركز تمكنوا، مساء الجمعة، من ضبطهما وإحضارهما للمركز، واتخذت الإجراءات بحقهما، وجرى إيداعهما في الحجز.
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من جهة أخرى، نوهت المديرية إلى ضبط سيارة مسروقة بالعاصمة طرابلس سبق الإبلاع عنها بدائرة مركز شرطة صبراتة في 14 يونيو 2017. وقد جلبتها إحدى الدوريات التابعة للمديرية إلى ساحة مركز شرطة صبراتة، لاستكمال باقي الإجراءات.
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