ضبط شخصين بتهم ارتكاب وقائع إطلاق نار وسرقة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط شخصين، للاشتباه بارتكابهما وقائع إطلاق نار وسرقة في دائرة مركز شرطة المدينة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن أعضاء وحدة التحري والقبض في المركز تمكنوا، مساء الجمعة، من ضبطهما وإحضارهما للمركز، واتخذت الإجراءات بحقهما، وجرى إيداعهما في الحجز.

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