بعد الهزتين الأرضيتين.. اجتماع أمني يوصى بـ«تدابير وقائية»

القاهرة - بوابة الوسط

خلُص اجتماع أمني، عقدته مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إلى ضرورة «عدم إهمال المؤشرات الجيولوجية، واتخاذ التدابير الوقائية، والاستعداد لأي طارئ»، وذلك بعد الهزتين الأرضيتين اللتين وقعتا في منطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي الخميس الماضي.

وبحث الاجتماع مواجهة أاي احتمالات بخصوص الهزات الأرضية، بحضور مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ومساعديه: مدير الشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، والشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ومدير المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء د. أكرم الكاسح، حسب بيان صادر عن المديرية.

تفاصيل الهزتين الأرضيتين في ليبيا

وأشار الكاسح إلى «وقوع هزتين أرضيتين في الساعة 3:31 بفالقي هون والعزيزية، ومكانهما التقريبي جنوب غرب مدينة سرت وشمال شرق مدينة ودان بفالق هون، على بُعد 90 كيلو مترا من الساحل الليبي، ومركزهما لم يُحدّد، وكانا بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر، وعمق 230 كيلو مترا».

- جهاز الإسعاف: الهزة الأرضية كان لها أثر على بعض المنازل في عين زارة

- مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان

- مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات

وأضاف: «الهزة الثانية وقعت عند الساعة 3:33 دقيقة، ومكانها التقريبي في منطقة القريات بالجبل الغربي في فالق العزيزية الممتد من مصراتة شرقا إلى ما بعد الحدود الليبية - التونسية - الجزائرية، ولم يحدد مركزها، وكانت بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر، وعمق 10 كيلومترات». وأوضح الكاسح: «الهزة الثانية من الزلازل السطحية. لذلك شعر بها سكان مدينة طرابلس وقصر بن غشير، وحدثت نتيجة التصدع من الهزة الأولى».

والخميس، نفت مديرية أمن طرابلس إعلان حالة الطوارئ أو مطالبتها بإخلاءات بعد حدوث الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن «عار عن الصحة ولا أساس له».

من اجتماع عقدته قيادات أمنية مع مدير المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء د. أكرم الكاسح، 14 أكتوبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)

من اجتماع عقدته قيادات أمنية مع مدير المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء د. أكرم الكاسح، 14 أكتوبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)

من اجتماع عقدته قيادات أمنية مع مدير المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء د. أكرم الكاسح، 14 أكتوبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)