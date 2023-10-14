نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 14 أكتوبر 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وما بين هادئ وخفيف الموج على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة: جيدة.

• السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر: هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.