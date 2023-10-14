نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 14 أكتوبر 2023 )...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وما بين هادئ وخفيف الموج على ساحل درنة وطبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة: جيدة.
• السماء: صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• البحر: هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية: جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.
• السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.
• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون غربية صباح غد على ساحل بنغازي والجبل الأخضر، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج: يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر: هادئ، ويكون خفيف الموج على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية.
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