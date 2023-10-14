الأرصاد: توقعات بهطول أمطار متفرقة (السبت 14 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، بينما يكون الطقس مستقرا علي باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: احتمال هطول أمطار متفرقة، مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر. الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على غات، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية.