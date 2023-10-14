بسبب الديون.. حادث سرقة وهمي في طريق المطار...

قالت مديرية أمن طرابلس إن رجال الأمن اكتشفوا زيف ادعاء مواطن تقدم ببلاغ بشأن تعرضه لسطو مسلح من مسلحين أجانب في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.
وحسب بيان صادر عن المديرية، أمس الجمعة، ذكر المواطن لدى تقديمه بلاغا لمركز شرطة المطار أن هؤلاء المسلحين سلبوا منه مبلغا ماليا قيمته 17 ألف دينار.
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الديون وراء بلاغ سرقة كاذب
وأوضح البيان: «حنكة ضابط التحقيق ساعدته فى كشف زيف البلاغ، فضيق على الشاكى الخناق لدى الاستدلال معه، ليكتشف عدم صدق ادعائه، وأنه قام بهذا الفعل ليتخلص من مطالبة أخيه له بسداد ديون لديه». وجرت إحالة المتهم إلى النيابة بتهمة اختلاق جريمة.
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