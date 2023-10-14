بسبب الديون.. حادث سرقة وهمي في طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن طرابلس إن رجال الأمن اكتشفوا زيف ادعاء مواطن تقدم ببلاغ بشأن تعرضه لسطو مسلح من مسلحين أجانب في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وحسب بيان صادر عن المديرية، أمس الجمعة، ذكر المواطن لدى تقديمه بلاغا لمركز شرطة المطار أن هؤلاء المسلحين سلبوا منه مبلغا ماليا قيمته 17 ألف دينار.

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