السراج يكسب دعواه ضد جريدة «ذا ميرور» ويفوز بتعويض 79 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعويضًا قدره 65 ألف جنيه إسترليني (79 ألف دولار)، لصالح رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، وفق غرف المحامين في المملكة المتحدة.

رفع السراج دعوى تشهير ضد شركة «MGN Ltd» ناشر الجريدة البريطانية بعد أن ادعت الجريدة أنه كان رئيسًا للوزراء في عهد القذافي، وأنه اشترى جواز سفر لدولة فانواتو الصغيرة لينأى بنفسه عن علاقته بنظام العقيد القذافي.

أضرار جسيمة تكبدها السراج من الادعاء البريطاني

وقال المحامي مارك هندرسون للمحكمة العليا: «تسبب المقال بطبيعة الحال في معاناة وأضرار جسيمة للمدعي. وكانت الاتهامات الموجهة إليه عارية عن الصحة تمامًا. ولم يكن له أي علاقة على الإطلاق بنظام القذافي».

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- جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

وفي مارس الماضي اعتذرت «ذا ميرور» إلى السراج، وقالت إنه «في 23 يوليو 2021، نشرنا مقالًا ذكر فيه أن السيد فائز السراج كان رئيس وزراء ليبيا في ظل (نظام) العقيد (معمر) القذافي، وأنه اشترى منذ ذلك الحين جنسية فانواتو لينأى بنفسه عن ذلك الماضي السيئ السمعة».

السراج طالب بتعويض 300 ألف إسترليني

وأضافت الجريدة: «نقبل أن هذا كان خاطئًا، فبدلًا من كونه رئيسًا للوزراء في عهد القذافي، تم اختيار السيد السراج ودعمه من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والعدالة بعد سقوط نظام القذافي وقيادة القتال ضد داعش»، معقبة: «نسحب هذه الادعاءات ونعتذر بلا تحفظ للسراج».

وفي 19 ديسمبر 2022 رفع السراج دعوى تشهير ضد «ذا ميرور» بشأن المقال، قائلًا إنه «جرح مشاعره وألحق الضرر بسمعته». وأعرب في الدعوى عن «شعوره بألم كبير جراء ربط الجريدة بينه وبين القذافي، مطالبًا بتعويض يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.