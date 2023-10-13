«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل وألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة أن البحر هادئ إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على ساحل الخمس ومصراته في الساعات الصباح الأولى من الغد.

• الرياح شمالية غربية وتكون شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

•الرؤية جيدة.