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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 13 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 10:14 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 13 أكتوبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الممطرة من حين إلى آخر على مناطق الخليج والجبل الأخضر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و34 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر على الساحل من زليتن إلى سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية أحيانا خاصة على سرت، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر وغدا على المناطق الممتدة من صبراتة إلى طرابلس والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.

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