الحويج يشارك في منتدى الاقتصاد التركي - الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج في منتدى الاقتصاد والأعمال التركي - الأفريقي، الذي رأسه وزير الاقتصاد التركي عمر بولات.

وشهد المنتدى الذي عقد في مركز مؤتمرات تركيا بإسطنبول مشاركة 52 دولة أفريقية على المستوى الوزاري ووكلاء الوزراء وحضور ثلاثة آلاف رجل أعمال منهم 1400 رجل أعمال من القارة الأفريقية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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واستعرض المنتدى العلاقات الاقتصادية التركية الأفريقية وحجم التبادل التجاري بينهما، كما ناقش فرص الاستثمار في القارة الأفريقية ومناطق التجارة الحرة، ووضع تصورا للتحول الرقمي في أفريقيا وتعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا الرقمية في أفريقيا والترويج لقطاع السياحة.