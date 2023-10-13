مراقبة التعليم غريان تتسلم مدرسة في منطقة الرابطة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التربية والتعليم غريان مدرسة مكونة من عشرة فصول دراسية بمنطقة الرابطة.

جاء ذلك في فعالية أمس الخميس بحضور كل من مراقب التعليم بالبلدية ومدير مكتب مشروعات الجبل الغربي وأعيان وحكماء المنطقة، حسب بيان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على صفحته في موقع «فيسبوك».

المدرسة تستوعب 600 طالب

وتستطيع المدرسة أن تستوعب 600 طالب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تضم عشرة فصول دارسية.

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وتشمل المدرسة أيضا خمسة مكاتب إدارية ومعامل ودورات مياه ومصلى ومقهى ومسرح وساحة تجمع الطلاب وملعب كرة طائرة.

افتتاح مدرسة جديدة في غريان، 12 أكتوبر 2023. (جهاز تنمية المراكز الإدارية)

افتتاح مدرسة جديدة في غريان، 12 أكتوبر 2023. (جهاز تنمية المراكز الإدارية)

افتتاح مدرسة جديدة في غريان، 12 أكتوبر 2023. (جهاز تنمية المراكز الإدارية)