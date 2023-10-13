جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط

عاشت بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا هذا الأسبوع حالة تضارب في الأنباء بشأن حقيقة ما يجري فيها بسبب انقطاع مفاجئ لشبكة الاتصالات الهاتفية وخدمات «الإنترنت» منذ الجمعة الماضي، تزامن مع خبر وصول وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي قبل ورود معلومات تفيد اعتقاله في أجواء من الغموض لاتزال قائمة.

وتحولت منطقتا السلماني وحي 602 وسط بنغازي عصر الجمعة الماضي إلى مسرح لمواجهات مسلحة بين قوات تابعة للواء 106 مجحفل ولواء طارق بن زياد التابعين للقيادة العامة وبين مرافقي البرغثي بعد وصوله بشكل مفاجئ إلى منزله الذي غاب عنه منذ 7 سنوات. وتحدثت مصادر محلية متطابقة عن وقوع قتلى من جانب مرافقي البرغثي بعد محاصرة منزله، قبل أن يجري اعتقال الوزير السابق المنشق عن القيادة العامة والذي تولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج بالعاصمة طرابلس.

مصادر عديدة أكدت اعتقال البرغثي

وفيما لم تتوفر معلومات كاملة ومترابطة عما شهدته مدينة بنغازي منذ وصول البرغثي، إلا أن ما أجمعت عليه عديد المصادر بما فيها تسجيلات تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي الليبية هي اعتقال البرغثي ومقتل شقيقه الأصغر وأكثر من عشرة أشخاص يتبعونه، واعتقال أفراد من عائلته جرى فيما بعد إطلاقهم، مع شن حملة اعتقالات طالت داعميه في وقت شددت القوات التابعة لـ«القيادة العامة» قبضتها على المدينة.

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ولم تقدم حتى الآن رواية رسمية متكاملة لما شهدته بنغازي منذ الجمعة وخلال الأيام الخمسة التي انعزلت فيها المدينة عن محيطها والعالم قبل عودة الخدمات الهاتفية جزئياً، عدا بيان صدر الأربعاء عن جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أعلن فيه أن ما حدث كان «ضربة موجعة لعناصر خلية السلماني التخريبية»، مضيفاً أن «عناصر خلية السلماني فقدت عدداً من عناصرها خلال مقاومتهم للقوات» دون أن يفسر طبيعة التخريب، وإنما اكتفى بالقول «إن من تبقى منهم أو كان على تنسيق سري معهم فقد أُطيح بهم في قبضتنا وقبضة القوات المسلحة وانتهت مؤامراتهم جميعاً خلال أقل من ساعتين من مساء يوم الجمعة الماضي».

قعيم يتحدث عن التصدي لخلية إرهابية

وسبق ذلك تصريح مسجل لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم مساء الإثنين اتسم بلهجة حادة متحدثاً عن «تصدي القوات الأمنية لخلية إرهابية حاولت زعزعة النظام والاستقرار العام في المنطقة الشرقية» لم يكشف عدد أعضائها، عقب تسللها إلى بنغازي مع قياداتها بطريقة غير شرعية، وقال قعيم إن الخلية نفذت ما وصفه بـ«عمليات تخريبية بقطع الاتصالات عبر تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بالمدينة».

وهدد قعيم سكان مناطق طبرق والكفرة وأجدابيا وسلوق والكويفية والمرج وبنينا والمقرون إذا ناصروا تلك المجموعة، محذراً شيوخ القبائل بأن القوات «ستضرب بيد من حديد»، واتهم دولاً مجاورة وتركيا بإمداد أشخاص بالأموال والتعاون مع هذه المجموعة لزعزعة استقرار ليبيا، واعداً بنشر نتائج التحقيقات بعد استيفائها.

وفي السياق، استغرب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد من بيان البعثة الأممية في ليبيا الذي وصف ما جرى في بنغازي بـ«الاشتباكات» مشيراً إلى أن البعثة «دائماً تقع في مغالطات وتتسرع في نشر بيانات ثم تعتذر بعد ذلك».

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق فيما حدث

وفيما يتعلق برد فعل قبيلة البراغثة التي ينتمي إليها البرغثي، اعتبر شيخ القبيلة العمدة عبدالسلام البرغثي ما قام به الأخير غير مقبول، وفي طرابلس طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في «الأحداث المسلحة التي تجري في مدينة بنغازي» داعياً خلال فعاليات ندوة نظمتها وزارة المواصلات إلى «محاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين العزل للخطر» لكن رغم كل هذا كان الغموض هو سيد الموقف خلال ما شهدته بنغازي، بما في ذلك مصير العميد المهدي البرغثي نفسه.

وليس بعيداً عن ذلك لايزال الأستاذ الجامعي عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقاً فتحي البعجة قيد الاحتجاز مع زميليه الناشطين السياسيين طارق البشاري وسراج دغمان لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي للأسبوع الثاني على التوالي، دون الكشف رسمياً عن التهم الموجهة إليهم، أو نتائج التحقيق معهم. وقال مركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية إن استدعاء الثلاثة إلى جهاز الأمن الداخلي جاء على خلفية تقرير مفاده أنهم اجتمعوا بمقر المركز في بنغازي بنية إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش، بينما كان الاجتماع يهدف إلى بحث الوضع العام في ليبيا إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

تساؤلات حول مصير البعجة ورفيقيه

وفي انتظار عودة الاتصالات بشكل كامل بما فيها شبكة الإنترنت إلى مدينة بنغازي، ووضوح الصورة الكاملة لما جرى في المدينة هذا الأسبوع، وإن كان له تداعيات أمنية أو قبلية، وأيضاً في انتظار معرفة ما سيؤول إليه وضع البعجة ورفيقيه، ستبقى أعين الليبيين والمهتمين بالشأن الليبي مفتوحة على بنغازي، مثلما كان الحال في مدن أخرى من البلاد بما فيها العاصمة خلال أوقات سابقة، ترقباً لأية تداعيات على المستويين الأمني والاجتماعي.

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ولم تتوقف محاولات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإحياء العملية السياسية وحل الأزمة الليبية عبر لقاءات متواصلة مع مختلف أطراف الأزمة بغية تهيئة ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشملت تحركاته مساعي لحلحلة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية التي ستكون على طاولة حوار جديدة قد تجمع الفرقاء مرة أخرى، خاصة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت موقفها من وثيقة المشاريع الانتخابية التي قدمها مجلس النواب.

4 قضايات خلافية في قانوني الانتخابات

وقالت البعثة الأممية إنها انتهت من المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023، مشيرة إلى وجود أربع قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها سياسياً، وتتعلق بإلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات الموقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الاجتماعية.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، الأربعاء، حرص المجلس على الوصول لتسوية سياسية «شاملة» تفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع، كما التقى نورلاند رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي.