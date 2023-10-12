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مديرية أمن طرابلس تنفي إعلان حالة الطوارئ ومطالبتها بإخلاءات بعد الهزة الأرضية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:13 مساء
مديرية أمن طرابلس تنفي إعلان حالة الطوارئ ومطالبتها بإخلاءات بعد الهزة الأرضية
مدينة طرابلس، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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نفت مديرية أمن طرابلس إعلان حالة الطوارئ أو مطالبتها بإخلاءات بعد حدوث الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة مساء اليوم الخميس، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن «عار عن الصحة ولا أساس له» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مكتب العلاقات العامة عبر صفحة المديرية إن «الأخبار التي جرى إدراجها مؤخرًا عن إعلان مديرية أمن طرابلس لحالة الطوارئ ومطالباتها ببعض الإخلاءات هو خبر عار عن الصحة لا أساس له».

وطمأنت مديرية أمن طرابلس المواطنين بأن «الهزة الأرضية التي شعر بها معظم سكان طرابلس أعلن عنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد، ولم ينوه الأخير عن أي ارتدادات»، آملة «استقاء المعلومة التامة من مصادرها».

هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
وأكد مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أكرم الكاسح في تصريح نشرته منصة «حكومتنا» وقوع هزتين أرضيتين في ليبيا مساء اليوم الخميس بمنطقتي جنوب غرب سرت عند الساعة 3:31 دقيقة عصرًا، والجبل الغربي عند الساعة 3: 33 عصرًا، مشيرًا إلى أن مركز الهزتين لم يتحدد بعد.

- «الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي
- جهاز الإسعاف: الهزة الأرضية كان لها أثر على بعض المنازل في عين زارة
- مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
- مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات

وذكر مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في تصريحه أن «الهزة الثانية تعد سطحية وهي التي شعر بها سكان طرابلس وقصر بن غشير»، حيث قال مواطنون في وقت سابق اليوم لـ«بوابة الوسط» إنهم شعروا بها.

تأثر منازل في عين زارة بالهزة الأرضية
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مساء اليوم الخميس أن الهزة الأرضية التي وقعت بالمنطقة الغربية أثرت على بعض المنازل في منطقة عين زارة و«شعر بها سكان طرابلس وكل ضواحيها والمدن المجاورة لها» وأثرت على بعض المباني في منطقة عين زارة، وتسببت في سقوط جزئي لمطبخ خارجي بأحد المنازل في المنطقة.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «يتابع تطورات الهزة الأرضية مع المركز الليبي للاستشعار عن بعد والمؤسسات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية» لتأمين سلامة المواطنين.

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