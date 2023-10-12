في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 412 من جريدة «الوسط» متضمنًا تقريرًا مجمعًا يرصد المشهد السياسي الليبي، جاء بعنوان «عودة دامية للبرغثي.. وانقطاع الاتصالات في المدينة.. أسبوع الغموض في بنغازي».

ويرصد التقرير كيف تحولت منطقتا السلماني وحي 602 وسط بنغازي عصر الجمعة الماضي إلى مسرح لمواجهات مسلحة بين قوات تابعة للواء 106 مجحفل ولواء طارق بن زياد التابعين للقيادة العامة، وبين مرافقي وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي بعد وصوله بشكل مفاجئ إلى منزله بعد غياب 7 سنوات.

أيضًا نطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان «اعتقال البرغثي قد يشعل الوضع الأمني في ليبيا».

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اشتباكات بنغازي.. قلق أممي ومطالب بفتح تحقيق

ونقرأ في صدر الصفحة الرابعة موضوعًا بعنوان «بعد عزل المدينة بقطع جميع الاتصالات.. اشتباكات بنغازي المسلحة.. قلق أممي ومطالب بفتح تحقيق».

أيضًا نطالع تقريرًا حول استمرار اعتقال الناشط السياسي فتحي البعجة بعنوان «وسط صمت رسمي.. البعجة وزميلاه لا يزالون رهن الاحتجاز».

الأجسام السياسية الليبية تتنافس على كعكة الإنفاق

ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير بعنوان «في ظل غياب الشفافية والرقابة.. الأجسام السياسية الليبية تتنافس على كعكة الإنفاق».

ونطالع في الصفحة نفسها «تقرير فرنسي حول زيارة حفتر إلى موسكو: تكهنات حول رؤية روسيا لأنشطة فاغنر في ليبيا».

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«طوفان الأقصى» تعري وجه المحتل الصهيوني

ومن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعًا موسعًا بعنوان «المخلب التركي يعمق معاناة المدنيين في سورية والعراق».

وعلى رأس الصفحة السابعة نطالع تغطية موسعة للحرب الدائرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وجاءت تحت عنوان رئيسي «طوفان الأقصى تعري وجه المحتل الصهيوني».

وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا موسعًا بعنوان «الكبير يلتقي مسؤولاً بالخزانة الأميركية.. اجتماعات «مراكش» تبحث مسائل إعادة الإعمار والتعاون مع البنك الدولي».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع بعنوان «لخفض تكلفة الإنتاج وتوفير وظائف.. أخيرًا تدشين برنامج توطين صناعة مواد ومعدات النفط».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع موضوعات منها عرض لرواية جاء بعنوان «تساؤل بطل الرواية: هل أبكي الميت أم أبكي البلاد التي يتقاسمها لصوص غرباء.. رحيل آريس.. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس».

كما نطالع خبرًا بعنوان «دورة الشيخ العوكلي ضحية الفيضان.. مشاركات شعرية متنوعة بمهرجان البهلول للمديح النبوي».

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3 أفلام ليبية تشارك في مهرجان عنابة بالجزائر

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات يتصدرها تقرير بعنوان «ضمن المسابقة الرسمية 3 أفلام ليبية تشارك في مهرجان عنابة بالجزائر».

هل يتغير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة؟

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير عنوانه «المنتخب الوطني يواجه ليبيريا وديًا استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نقرأ موضوعات منها موضوع تحت عنوان «اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة».