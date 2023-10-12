تكالة: تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان سيسهم في تطوير ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على ليبيا ويسهم في تطوير البلاد، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»

جاء ذلك خلال لقاء تكالة مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى ليبيا ماساكي أماديرا بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اليوم الخميس.

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وقال المكتب الإعلامي إن تكالة استعرض مع القائم بالأعمال الياباني آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الوطنية للوصول إلى الاستقرار السياسي وعقد الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن تكالة «أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها» موضحًا للقائم بالأعمال الياباني «أن هذا التعاون سيسهم في تطوير البلاد في مجالات الاقتصاد والتقنية والتعليم».

لقاء تكالة مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى ليبيا ماساكي أماديرا، الخميس 12 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)