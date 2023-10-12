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«حكومة الوحدة» تطلق حملات توعية لحماية الأطفال من الظواهر والأفكار السلبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 06:30 مساء
«حكومة الوحدة» تطلق حملات توعية لحماية الأطفال من الظواهر والأفكار السلبية
اجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع الجهات المعنية بالحملة، الخميس 12 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
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تعتزم إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «البدء في حملات توعية للمؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية الأطفال من الظواهر والأفكار السلبية» وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة اللواء نورالدين أبوجريدة اليوم الخميس اجتماعًا بالخصوص في صالة الاجتماعات بالوزارة حضره معاونه اللواء جلال هويدي وبعض رؤساء المكاتب بالإدارة ومندوبي جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأقسام حماية الطفل والأسرة، وبعض مكاتب مراقبة التعليم في بلديات طرابلس الكبرى، وعدد من المختصين.

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وقالت وزارة الداخلية إن المشاركين في الاجتماع ناقشوا إجراءات البدء في هذه الحملات التوعوية وتنفيذها خلال هذه السنة.

اجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع الجهات المعنية بالحملة، الخميس 12 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع الجهات المعنية بالحملة، الخميس 12 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع الجهات المعنية بالحملة، الخميس 12 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع الجهات المعنية بالحملة، الخميس 12 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)
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