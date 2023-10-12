عقيلة يبحث مع المبعوث الأميركي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند «آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا» وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

والتقى عقيلة نورلاند بمقر مجلس النواب في بنغازي التي وصلها في وقت سابق اليوم قادمًا من العاصمة طرابلس على رأس وفد يضم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، وسكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي.

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والتقى نورلاند والوفد المرافق له أمس الأربعاء في طرابلس كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وناقش نورلاند والوفد المرافق له مع محاوريه في طرابلس مستجدات العملية السياسية وسبل حشد الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى ملف إعمار مدينة درنة والمناطق المدمرة جراء الفيضانات والسيول بمنطقة الجبل الأخضر، بالإضافة إلى إعمار مدينة مرزق.

لقاء نورلاند وعقيلة في بنغازي، الخميس 12 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)

وصول نورلاند للقاء عقيلة في بنغازي، الخميس 12 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)