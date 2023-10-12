«المركزي» يبحث مع صندوق النقد تدابير استقرار ميزان المدفوعات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي رحيل مع مسؤولة بصندوق النقد تدابير استقرار ميزان المدفوعات وضوابط آليات السياسة النقدية.

وتناول البرعصي وفريقه خلال لقائه نائبة المدير العام لإدارة السياسة النقدية والأسواق المالية بالصندوق مي خميس أحدث الممارسات في إدارة الاحتياطيات الأجنبية وبرنامج بناء القدرات، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وعقد الاجتماع أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، التي تعد الأولى لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما.