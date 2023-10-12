«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على ساحل سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.