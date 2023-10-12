حالة الطقس في ليبيا (الخميس 12 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي استمرار فرصة هطول الأمطار على المناطق الساحلية من زليتن إلى أقصى الساحل الشرقي، مع ظهور سحب رعدية أحيانا.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية اليوم الخميس، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على المناطق الساحلية من زليتن إلى سرت مع هطول أمطار متفرقة يتخللها سحب رعدية أحيانا مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر للسحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة تتخللها سحب رعدية أحيانا مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.