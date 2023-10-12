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خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم بالاستثمار بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 08:22 صباحا
خلال لقائهم الحويج.. رجال أعمال أتراك يعربون عن اهتمامهم بالاستثمار بليبيا
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، 26 سبتمبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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أبدى رجال أعمال أتراك اهتمامهم بالاستثمار في ليبيا، لما تتميز به من موقع جغرافي قريب من أوروبا، وكونها بوابة أيضا إلى القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقائهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج أمس الأربعاء في إسطنبول، بحضور رئيس بلدية اكشاقالا أورفا التركية محمد يآلجين، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تعزيز العلاقات التجارية
وناقش الحاضرون سُبل تعزيز العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات في ليبيا، ونوه الحويج بالعلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية خلق شراكة حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية مبنية على تحرير التجارة وتوطين الصناعات داخل ليبيا.

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واستعرض الحويج البيئة التشريعية في دخول رأس المال الأجنبي والأجسام القانونية المتاحة في ظل القانون التجاري والاستثماري والقوانين المنظمة للمناطق الحرة والخاصة وتجارة العبور .

وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرين على تشكيل فريق عمل مصغر من الجانبين يهدف إلى وضع رؤية اقتصادية وتجارية بما تحقق التنمية المكانية وخلق فرص عمل والاستفادة من التجربة التركية التي حققتها في مجالات الصناعة والمشروعات الصغرى والمتوسطة.

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