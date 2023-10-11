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إحباط تهريب 3 ملايين يورو و25 كيلو ذهب في مطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 09:59 مساء
إحباط تهريب 3 ملايين يورو و25 كيلو ذهب في مطار معيتيقة الدولي
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
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أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 3 ملايين يورو و25 كيلو ذهب في مطار معيتيقة الدولي عن طريق رئيس طاقم الضيافة بشركة الخطوط الأفريقية، وذلك في الرحلة رقم 430 المتجهة لمطار القاهرة الدولي.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى انتشار جريمة غسل الأموال في الآونة الأخيرة، التي تبدأ بتهريب النقد الأجنبي والمعادن الثمينة، وارتباط ذلك بالجريمة المنظمة، ولا سيما الإرهاب وتجارة المخدرات.

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جهاز الرّدع: استخدام النساء كناقلات للأموال المهربة أو سبائك الذهب
كما لفت إلى التطور الكبير لعمليات التهريب عبر منافذ الدولة، برا وجوا، حيث كرّسَ المتهمون مزيداً من الوسائل غير القانونية، لضمان نجاح أعمالهم، من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوى وسوء استغلال وظائفهم، بل وصل الأمر لاستخدام النساء كناقلات للأموال المهربة أو سبائك الذهب.

وأوضح الجهاز أن مكتبه في منفذ مطار معيتيقة الدولي أحبط، بناء على معلومات دقيقة، عملية تهريب كبيرة قام بها رئيس طاقم الضيافة بشركة الخطوط الأفريقية، حيث حاول تهريب أموال بقيمة بلغت قرابة 3 ملايين يورو، و25 كيلو ذهب، متمثلة في 12 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان، إلى خارج البلاد.

الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
الأموال وسبائك الذهب المضبوطة قبل تهريبها بمطار معيتيقة الدولي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (جهاز الرّدع)
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