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الليلة في «تغطية خاصة»: خامس أيام الطوفان.. صمود غزة في وجه الإبادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 08:55 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: خامس أيام الطوفان.. صمود غزة في وجه الإبادة
بوستر برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة في الساعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، لمجريات الأحداث في فلسطين بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخلفة 1128 شهيدا و5489 جريحا، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد و5339 مصابا، بينما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا و150 مصابا، ونحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

كما طالت آلة الحرب الإسرائيلية 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت. في حين تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل القطاع المحاصر.

- مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
- جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق المتوسط «إذا اقتضى الأمر»
- توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تواصل دعمها الكيان المحتمل، حيث أكد البيت الأبيض، الأربعاء، استعداده لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط من أجل ردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

على صعيد الوضع الميداني، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الخامس على التوالي، وإغلاق المعابر.

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