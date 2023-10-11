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الدبيبة يناقش مع نورلاند آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة ومرزق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 06:05 مساء
الدبيبة يناقش مع نورلاند آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة ومرزق
لقاء الدبيبة مع نورلاند والوفد المرافق له، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند آلية إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الشهر الماضي ومدينة مرزق.

واستقبل الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس مساء اليوم الأربعاء نورلاند ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة ومستشار رئيس الحكومة.

التعاون الأميركي في ملف إعمار ليبيا
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء «خصص لمناقشة آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة، وضمان شفافية وفاعلية الإجراءات وفق خطة معتمدة، وبحث التعاون في ملف إعمار مرزق، والبدء بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية المختلفة لضمان عودة سكانها».

- التومي يبحث مع وفد أميركي «استراتيجية منع الصراع» وإعادة إعمار مرزق ودرنة

وتقدم الدبيبة خلال اللقاء بالشكر إلى الولايات المتحدة على دعمها ومساندتها للشعب الليبي في كارثة درنة التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وفد أميركي في طرابلس
ويزور العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء وفد أميركي يضم إلى جانب نورلاند ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرندت سكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي.

واجتمع الوفد الأميركي في وقت سابق اليوم مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي لبحث «مسار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار بليبيا» وأيضًا الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينتي درنة ومرزق وفق ما أعلنته الوزارة.

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