  • Alwasat News
Atwasat

«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 05:55 مساء
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم العمالة الوافدة
لقاء العابد مع وزير العمل القطري في الدوحة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
alwasat radio

تتطلع وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى الاستفادة من تجربة دولة قطر في تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي، وتعمل على إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع نظيرتها القطرية لتحقيق هذه الغاية.

ووصل وزير العمل والتأهيل علي العابد، اليوم الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية والذي سيعقد غدًا الخميس في الدوحة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

والتقى العابد في الدوحة مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، بحضور سفير ليبيا في قطر محمد اللافي ومستشار الوزير جمعة أبوعوينة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة سليمان جمعة ومنسق علاقات الوزارة عادل الشبشوبي، ومن الجانب القطري الوكيل المساعد بوزارة العمل نجوى بن عبدالرحمن آل ثاني ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة عبدالله الهاجري.

التعاون المشترك بين وزارتي العمل في ليبيا وقطر
وقالت وزارة العمل والتأهيل إن «اللقاء بحث التعاون المشترك بين وزارتي العمل الليبية والقطرية، وإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين للاستفادة من تجربة دولة قطر في مجال تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي»، بالإضافة إلى بحث أچندة اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي سيعقد غدًا في الدوحة.

- العابد يؤكد أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي
- العابد يؤكد لمدير عام منظمة العمل العربية التزام الحكومة والوزارة بسياسة «التشغيل»
- انتخاب ليبيا لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وأضافت الوزارة أن وزير العمل القطري ثمَّن قبول العابد الدعوة للمشاركة في اجتماع منظمة العمل العربية بالدوحة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق التعاون المثمر بين الوزارتين وتمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون بين الجانبين.

أوضاع العاملين الليبيين والفلسطينيين في قطر
وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى أن العابد تابع خلال تواجده في الدوحة، أوضاع العاملين الليبيين في قطر من أطباء ومهندسين وخبراء، والإجراءات المتبعة بشأن الحفاظ على امتيازاتهم وحقوقهم الوظيفية، وكذلك أوضاع العمالة الفلسطينية في ظل الأوضاع الحاصلة حاليًا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا دعمه الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

لقاء العابد مع وزير العمل القطري في الدوحة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
لقاء العابد مع وزير العمل القطري في الدوحة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه بتسهيل تقديم الخدمات في بلديات الهلال النفطي
الدبيبة يوجه بتسهيل تقديم الخدمات في بلديات الهلال النفطي
منح الإذن باعتماد النظام التكميلي للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 - 2024
منح الإذن باعتماد النظام التكميلي للشهادة الثانوية للعام الدراسي ...
بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى طرابلس
بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى طرابلس
توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي
توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج ...
جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد
جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار
«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة ......
الدبيبة يناقش مع نورلاند آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة ومرزق
الدبيبة يناقش مع نورلاند آلية إعادة إعمار درنة والمناطق ......
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم العمالة الوافدة
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم ......
جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد
جريان السيول بوادي دينار شمال مدينة بني وليد...
توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي
توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز مصراتة ......
المزيد