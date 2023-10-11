«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلع وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى الاستفادة من تجربة دولة قطر في تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي، وتعمل على إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع نظيرتها القطرية لتحقيق هذه الغاية.

ووصل وزير العمل والتأهيل علي العابد، اليوم الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية والذي سيعقد غدًا الخميس في الدوحة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

والتقى العابد في الدوحة مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، بحضور سفير ليبيا في قطر محمد اللافي ومستشار الوزير جمعة أبوعوينة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة سليمان جمعة ومنسق علاقات الوزارة عادل الشبشوبي، ومن الجانب القطري الوكيل المساعد بوزارة العمل نجوى بن عبدالرحمن آل ثاني ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة عبدالله الهاجري.

التعاون المشترك بين وزارتي العمل في ليبيا وقطر

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن «اللقاء بحث التعاون المشترك بين وزارتي العمل الليبية والقطرية، وإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين للاستفادة من تجربة دولة قطر في مجال تنظيم العمالة الوافدة والسكن العمالي»، بالإضافة إلى بحث أچندة اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي سيعقد غدًا في الدوحة.

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وأضافت الوزارة أن وزير العمل القطري ثمَّن قبول العابد الدعوة للمشاركة في اجتماع منظمة العمل العربية بالدوحة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق التعاون المثمر بين الوزارتين وتمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون بين الجانبين.

أوضاع العاملين الليبيين والفلسطينيين في قطر

وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى أن العابد تابع خلال تواجده في الدوحة، أوضاع العاملين الليبيين في قطر من أطباء ومهندسين وخبراء، والإجراءات المتبعة بشأن الحفاظ على امتيازاتهم وحقوقهم الوظيفية، وكذلك أوضاع العمالة الفلسطينية في ظل الأوضاع الحاصلة حاليًا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا دعمه الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

لقاء العابد مع وزير العمل القطري في الدوحة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)