بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، ترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى مركز إيواء تابع للجهاز بالعاصمة طرابلس.

ولم يحدد بيان صادر عن المديرية أعداد المهاجرين، مشيرًا إلى أن الدوريات الأمنية ضبطتهم في المدينة، ومن ثم جرى ترحيلهم بالتنسيق مع غرفة السيطرة بجهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية».

تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط

وتعد ليبيا وتونس نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إيطاليا.

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في سبتمبر الماضي، حذرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) من تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط هم غالبًا من مصر وساحل العاج وغينيا.

من ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس، 11 أكتوبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس، 11 أكتوبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس، 11 أكتوبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس، 11 أكتوبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)