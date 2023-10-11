«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

القاهرة - بوابة الوسط

دان المجلس التسييري لبلدية بنغازي دخول جماعات وصفها بـ«التخريبية» لـ«شق الصف وزرع الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة»، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وأكد في بيان اليوم الأربعاء وقوفه مع الجهات والأجهزة الأمنية وقوات القيادة العامة من أجل «الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار»، متابعًا: «لا يمكن التفريط في تضحيات أبناء المدينة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة».

ودعا المجلس المواطنين إلى «توحيد الصف وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة».

مواجهات في المدينة

ويوم الجمعة الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقتي السلماني وحي 602 وسط بنغازي، بين قوات تابعة لـ«اللواء 106 مجحفل» و«لواء طارق بن زياد» التابعين للقيادة العامة، ومرافقي وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي عقب وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

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واتهم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم «خلية إرهابية» بالتسلل إلى المدينة وارتكاب «أعمال تخريبية وقطع الاتصالات من خلال تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بالمدينة».

وظلت الاتصالات منقطعة عن بنغازي منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الثلاثاء، فيما تظل خدمة الإنترنت معطلة.