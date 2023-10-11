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اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 01:24 مساء
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
لقاء الكوني وسفير اليابان، 11 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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عرض سفير اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا مساهمة بلاده في إعادة إعمار مدينة درنة؛ لخبرتها في التعامل مع الكوارث الطبيعية، مؤكدا قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صباح اليوم الأربعاء، حيث قدم له التعازي عن ضحايا العاصفة «دانيال»، حسب بيان المجلس الرئاسي على صفحته في موقع «فيسبوك».

الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا
وبحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عديد المجالات.

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وأكد الكوني أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين ليبيا واليابان، وإعلان قرب استئناف عمل السفارة من طرابلس يؤكد مدى الأمان الذي تعيشه العاصمة، موضحا أن التعاون مع اليابان سيسهم في النهوض بالبلاد في كل المجالات لا سيما الاقتصاد والتقنية والتعليم، بالإضافة لإعمار درنة ومرزق.

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