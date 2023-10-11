أحكام بالسجن والغرامة على مسؤولين بـ«الأهلية للإسمنت»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكامًا بالسجن 18 شهرًا والغرامة 500 دينار بحق عضوين في مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت ومديرها التنفيذي، بتهمة فساد مالي، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الأربعاء.

وحسب بيان مكتب النائب العام، فقد قادت تحقيقات النيابة إلى حصول عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة؛ ومديرها التنفيذي على 1.5 مليون دينار، مقابل فسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت (الكلنكر)، المبرم بين الأهلية للإسمنت وبين شركة السحاب.

منافع مادية غير مشروعة بـ«الأهلية للإسمنت»

ونوه البيان بـ«حصول المسؤولين الثلاثة على منافع مادية غير مشروعة، بقبولهم عطايا لا حق لهم فيها، وتسبُّبهم في إحداث ضرر جسيم بالمال العام». وقضت المحكمة في آخر جلساتها، بإدانة عضوي مجلس إدارة الشركة، والمدير التنفيذي.

كما قضت المحكمة بعقوبة السجن ثلاث سنوات و7 سنوات لكل من محرر العقود الذي تعمَّد تزوير مستندات رسمية، ومحرر الوثائق الرسمية المزوَّرة، علاوة على تغريمهما 75 ألف دينار، وحرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة.