خلال لقائه الدبيبة.. أورلاندو يؤكد ضرورة وجود آلية موحدة لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ضرورة وجود آلية موحدة لإعادة الإعمار في درنة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء، حيث بحثا سبل تعزيز الشراكة بين حكومة الوحدة والاتحاد الأوروبي، حسب تغريدة أورلاندو على موقع «إكس» اليوم الأربعاء حول اللقاء.

الاجتماع تناول ملفي الهجرة والطاقة

وتناول اللقاء سبل التعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

- أورلاندو يؤكد للدبيبة دعم الاتحاد الأوروبي استقرار ليبيا والانطلاق نحو الانتخابات

وأكد أورلاندو دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتعزيز العملية السياسية بطريقة توافقية وقابلة للتنفيذ.