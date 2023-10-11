الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.

ونص القرار رقم 439 للعام 2023 على أن يرأس اللجنة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبدالحميد التواتي، حسب صورة للقرار منشورة على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

منح العمالة الوافدة فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم

وتضم اللجنة في عضويتها مدير مباحث الجوازات عبدالناصر أبوغرارة وممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جمال البوعيشي وممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أبوالقاسم سالم ومدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل أيمن بالخيرات ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة حمدي الرياني ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة جمعة الرقيعي.

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وتتولى اللجنة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات النافذة، وفق المادة الثانية من القرار، كما أتاحت المادة الثالثة للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.