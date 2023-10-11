حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 11 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق الشمال، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية.