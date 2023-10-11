«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 2.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن البحر هادئ على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.