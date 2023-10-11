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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 10:10 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 2.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن البحر هادئ على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات وشرش على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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