ضبط مادة «سامة للغاية» خلال جولة على محال حلويات في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط مادة «فكستين» السامة للغاية خلال تفتيش محال خاصة بمستلزمات الحلويات في الزاوية.

وضبط مفتشو المركز فرع الزاوية رفقة أعضاء من جهاز الحرس البلدي كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبها ألوان محظورة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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واتخذ المركز الإجراءات الضبطية والقانونية حيال الأمر، وأعدم كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

مضبوطات عثر عليها في محال تبيع مستلزمات الحلويات في الزاوية، 10 أكتوبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مضبوطات عثر عليها في محال تبيع مستلزمات الحلويات في الزاوية، 10 أكتوبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مضبوطات عثر عليها في محال تبيع مستلزمات الحلويات في الزاوية، 10 أكتوبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مضبوطات عثر عليها في محال تبيع مستلزمات الحلويات في الزاوية، 10 أكتوبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)