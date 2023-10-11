حكومة الدبيبة تبحث التعاون مع المغرب في مجال إصلاح المالية العامة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مع الجانب المغربي آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال إصلاح المالية العامة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك ونائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح مع وزيرة الاقتصاد والمالية بالحكومة المغربية نادية فتاح العلوي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة خلال هذه الأيام بمدينة مراكش.

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وأفاد بيان لوزارة المالية بحكومة الدبيبة على «فيسبوك» بأن اللقاء ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف المشتركة من مسائل دعم وتعزيز النمو المستدام في دول القارة الأفريقية، وحشد الموارد اللازمة لتمويله.