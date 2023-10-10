حفتر يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطورات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطورات السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الثلاثاء، وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي رفقة القائمة بأعمال السفارة البريطانية فى ليبيا كاثرين وايلد والوفد المرافق لها.

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وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة التعاون الليبي - البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب، والحديث عن آخر التطورات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

والقضايا الثلاثة كانت محور مناقشة وزير القوات المسلحة البريطانية في طرابلس أمس الإثنين خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع حفتر مع وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي والوفد المرافق له، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)

القائمة بأعمال السفارة البريطانية فى ليبيا كاثرين وايلد في اجتماع حفتر ووزير القوات المسلحة، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر خلال اجتماعه مع وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي والوفد المرافق له، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)