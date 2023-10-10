وصول معدات وقطع غيار لثلاث محطات كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء وصول معدات جديدة لثلاث محطات كهربائية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، لدعم الشبكة العامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مطار معيتيقة الدولي استقبل شحنات كهربائية محملة بمعدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة موردة من شركة «GE» الأميركية.

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كما وصلت عبر ميناء طرابلس البحري قطع غيار خاصة بمحطتي الزويتينة والخمس ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد، وذلك في إطار سير عمل الوحدات بالكفاءة المطلوبة وإطالة عمرها.

جانب من المعدات المستوردة (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من المعدات المستوردة (الشركة العامة للكهرباء)

محطة الخمس الغازية (الشركة العامة للكهرباء)