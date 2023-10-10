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توصيات «ميديبات 2023» في «يوم ليبيا».. تجاوز مذكرات التفاهم التقليدية وقابلية العملتين للتحويل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 06:17 مساء
توصيات «ميديبات 2023» في «يوم ليبيا».. تجاوز مذكرات التفاهم التقليدية وقابلية العملتين للتحويل
من فعاليات الصالون المتوسطي للبناء «ميديبات 2023» الذي أقيم في تونس خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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دعا متعاملون اقتصاديون ليبيون وتونسيون إلى تجاوز مذكرات التفاهم التقليدية، لرفع المبادلات التجارية، وأوصوا بتسريع حركة انسياب الأموال بالعملتين التونسية والليبية مع جعلهما قابلتين للتحويل. بينما كان ملف إعادة اعمار درنة بعد الكارثة التي ألمت بها ضمن النقاش في صالون «ميديبات 2023».

وعلى هامش فعاليات الدورة الـ17 للصالون المتوسطي للبناء «ميديبات 2023» في تونس، شاركت ليبيا ضمن 7 دول، منها الكاميرون وكوت ديفوار والكونغو برازافيل والسنغال وفرنسا، في هذه التظاهرة.

دعم الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وتونس
وعلى هامش الصالون الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، عقد «يوم ليبيا» تحت شعار «من أجل شراكة مستدامة وشاملة» عبر مائدة مستديرة حضرها عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار ومسؤولي عديد الهياكل المهنية والاقتصادية من البلدين.

ودرس المشاركون سبل دعم التبادل التجاري والمالي والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، لإنجاز مشاريع الإعمار والإسكان والبنية التحتية بليبيا، واستثمار الفرص التجارية المتاحة في السوقين التونسية والليبية، وتطوير المعاملات بين البنوك، والمعاملات المالية والنقدية، وآفاق تجسيم التكامل الاقتصادي المنشود، كما نقلت وسائل إعلام تونسية أمس الإثنين.

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ولفت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، الحبيب الحمامي، إلى الجهود المشتركة المبذولة لدفع التعاون بين تونس وليبيا، مؤكدا عمل الغرفة على دفع الاستثمارات، والتقريب بين الفاعلين الاقتصاديين، وتسهيل إجراءات الصرف، واستثمار الفرص التجارية المتاحة في السوقين التونسية والليبية، وتطوير المعاملات بين البنوك، والمعاملات المالية والنقدية، وتوسيع آفاق تجسيم التكامل الاقتصادي المنشود. ودعا إلى رفع توصيات عملية من شأنها إزاحة العقبات أمام مزيد تطور المبادلات بين البلدين.

رفع العراقيل لتطوير التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس
بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الليبية، مفتاح عقيلة السنوسي، أبرز محاور الاستراتيجية المتبعة من الهيئة الليبية لرفع مؤشر التنافسية والصناعية، وإسهام القطاع الخاص، وتبني الصناعات الذكية والخضراء، مشدّدًا على ضرورة ارتقاء المنتوجات التونسية والليبية إلى مستوى المواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقية والخامات في ليبيا. ودعا إلى تجاوز مذكرات التفاهم التقليدية التي سئم منها الفاعلون الاقتصاديون، والاتجاه إلى رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ المستوى المطلوب من التعاون والتكامل.

من جهته، قال مدير عام اتحاد الصناعة الليبية علي نصير، في مداخلة، إن رجال الأعمال الليبيين المنضوين ضمن الاتحاد والموجودين في مختلف الاتفاقات والهيئات الاقتصادية المشتركة يتطلعون لتحقيق مستوى أرفع من الشراكة في ظل «تغوّل الأطراف الأجنبية»، وهو ما تعكسه فوارق المبادلات التجارية المسجلة.

وحث على عمل فعلي لتجسيد التكامل بين البلدين، وتوظيفه في الذهاب معا إلى السوق الأفريقية. كما شدد على ضرورة تنظيم حركة انسياب الأموال بالعملتين التونسية والليبية مع جعلهما قابلتين للتحويل. ودعا الحكومتين، ولا سيما في مستوى المصالح الديوانية، إلى رفع العراقيل أمام حركة البضائع والمسافرين في المعابر الحدودية، بما يساعد في تحول المهربين إلى مصدرين.

تطوير المبادلات المالية
كما أبدى المدير العام المساعد للبنك التونسي - الليبي عبدالباري الأسطى، في مداخلة حول دور البنك في تطوير المبادلات التجارية والمعاملات المالية والنقدية بين البنوك، وطرق تمويل الاستثمارات التونسية - الليبية، استعداد البنك التام لمرافقة تطوير المبادلات بما يتيحه مجال تدخله.

بلغت حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.3 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام 2023، محققة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، علما بأن ليبيا تعد الشريك الأول لتونس عربيًا، والخامس عالميًا.

ويستأثر قطاع الصناعات المختلفة على نحو 40% من إجمالي الصادرات التونسية نحو ليبيا، خاصة منها الأسمنت بـ183 مليون دينار تونسي، والمنتجات المعدنية والحديدية بـ171 مليون دينار تونسي، ومنتجات السيراميك بـ39 مليون دينار تونسي، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023.

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