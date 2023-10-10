اللافي وسفير سويسرا يستعرضان الأوضاع الإنسانية في درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وسفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف فيليب رينجلي «الجهود الدولية والمحلية التي تتعلق بالأوضاع الإنسانية في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي المتضررة بسبب الفيضانات والسيول»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي بحث مع السفير السويسري خلال لقائهما أمس الإثنين في طرابلس، تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ابتداءً من الملتقى التحضيري الذي التقت فيه كل التوجهات السياسية، وصولًا إلى الاستعداد لعقد المؤتمر الجامع.

- اللافي يؤكد ضرورة إنشاء صندوق إعمار للمناطق المتضررة من «دانيال» بعيدا عن التجاذبات السياسية

ويتطلع المجلس الرئاسي إلى أن يكون مشروع المصالحة الوطنية «نقطة انطلاق نحو انتخابات تتوافق على قوانينها ونتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية»، بحسب المكتب الإعلامي.

لقاء اللافي مع السفير السويسري في طرابلس، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)