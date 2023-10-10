ألسنة النيران تلتهم أشجار النخيل بحي الجزيرة في تازربو

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

اندلع حريق ضخم في مزرعة نخيل بمدينة تازربو جنوب شرق البلاد، مساء أمس الإثنين، ولم تسجل أي إصابات تذكر.

وحسب تصريح الضابط محمد مصطفى، أحد عناصر وحدة المطافي بتازربو إلى «بوابة الوسط»، فقد شبَّ الحريق في تمام العاشرة مساء ليلة أمس في منطقة «البردي»، وهي قطعة أرض كبيرة بها عدد كبير من أشجار النخيل. وأشار إلى استمرار جهود إطفاء الحريق الضخم حتى اللحظة مع تزايد سرعة الرياح، مما يوسع التهام أعداد أكثر من أشجار النخيل، مؤكدا أن السبب مجهول.

صعوبات أمام إطفاء الحريق في تازربو

وتشارك سيارتان في إخماد هذا الحريق، مع صعوبة تزويدهما بالماء بسبب بُعدهما عن موقع التزويد لأكثر من 2 كيلو متر من مكان الحريق، وفق المصدر.

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بلدية تازربو هي واحة تقع في الجنوب الشرقي لليبيا، وتشتهر بالواحات الفسيحة لأشجار النخيل ذات الإنتاجية العالية لأجود أنواع التمور، وزراعة أشجار المانجو والحمضيات.

سيارات الإطفاء تباشر عمليات احتواء حريق ضخم في مزرعة نخيل بمدينة تازربو جنوب شرق البلاد، 10 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

رجلا إطفاء خلال محاولة احتواء حريق ضخم في مزرعة نخيل بمدينة تازربو جنوب شرق البلاد، 10 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)