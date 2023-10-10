«الكهرباء»: وصول 8 شاحنات محملة بزوايا للأبراج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول ثماني شاحنات محملة بزوايا للأبراج، موردة من شركة الإنشاءات الكهربائية.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن الشاحنات وصلت عبر بوابة رأس اجدير، موضحة أن هذه الشحنة تأتي ضمن جهودها لدعم الشبكة والرفع من كفاءتها.

«الكهرباء»: شد أسلاك بمحطة الأبرق

تركيب 6 أعمدة كهرباء في الفائدية

وفي أبريل الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول ست شاحنات إلى مخازن الشركة محملة ببكرات أسلاك كهربائية بأنواع وأحجام مختلفة، خاصة بمكونات شبكة التوزيع، مستوردة من تونس.

شاحنات محملة بشحنة زوايا للأبراج، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)