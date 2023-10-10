المقريف يبحث إعادة إطلاق مشروعات «يونسكو» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، مع وفد بعثة منظمة الأمم المتحدة للتَّربية والعلم والثقافة (يونسكو) إعادة إطلاق مشروعات المنظمة في ليبيا المتوقفة منذ سنوات.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد في فندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس، الأنشطة السابقة والحالية للمنظمة في ليبيا، وإعادة إطلاق المشروعات الذاتية الـ15 المتوقفة والتابعة لوزارة التعليم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقال وزير التعليم، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن النقاش تمحور حول المشروعات المتوقفة، بما فيها مشروعات وزارة التعليم التي تخدم الجانب التربوي.

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حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية وشؤون المراقبات، ومستشار الوزير مدير مصلحة المرافق التعليمية، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومدير إدارة التوثيق باللجنة الوطنية، وأمين الشعبة الدولية باللجنة.

بينما ضم وفد البعثة مدير مكتبها الإقليمي لدول المغرب العربي، إريك فالت، ومستشار الاتصالات والمعلومات، مينغ كوك ليم، ورئيسة برنامج التعليم بالمكتب، هيلين غيول، ورئيس وحدة بمركز التراث العالمي بالمنظمة، مي الشاعر.

ووصل وفد بعثة «يونسكو» مطار معيتيقة الدولي مساء أمس الإثنين؛ لبحث عودة التعاون في مجالات عدة، منها الثقافة والبحث العلمي.

من اجتماع مسؤولي وزارة التعليم مع وفد منظمة «يونسكو»، 10 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم)

من اجتماع مسؤولي وزارة التعليم مع وفد منظمة «يونسكو»، 10 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم)