«الكهرباء»: شد أسلاك بمحطة الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار جهود إصلاح الأعطال التي لحقت بشبكة الكهرباء في منطقة الأبرق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرق الصيانة بدائرة توزيع الأبرق التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر اضطلعت بالعمل على شد أسلاك جهد «11 ك.ف» بمحطة «66 الأبرق».

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق شركة الكهرباء؛ وذلك لإصلاح الأعطال التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال الصيانة بمحطة الأبرق، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة بمحطة الأبرق، 10 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)