النيابة تحبس متهمين بالاستيلاء على أموال «الرقابة على الأغذية»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين اثنين احتياطيا في قضية الاستيلاء على أموال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وكشفت تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في طرابلس في القضية تآمر مساعد مدير فرع مصرف التضامن في قرقارش مع آخرين على تزوير أوراق رسمية للمبالغ المالية المخصصة كمستحقات مالية لموظفي المركز، وتعمدوا إضافة قيم مالية بآلاف الدنانير والاستيلاء عليها بمساعدة مع مدير فرع المصرف حسب ما جاء في بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك».

وقالت النيابة إنها بعد الانتهاء من استجواب متهمين اثنين في القضية أمرت بحبسهما احتياطيا وأصدرت قرارا بضبط وإحضار مساعد مدير فرع المصرف.

الاستيلاء على أرضي الدولة

وفي الثامن من أغسطس الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة احتياطيا» بتهمة تزوير إفادات إدارية مكنت من الاستيلاء على عقارات داخل غابات في منطقة القره بوللي وقصر الأخيار.

- حبس مسؤول بوزارة الزراعة في واقعة استيلاء على غابات

- حبس مسؤول القسم المالي بالخدمات الصحية في «بني وليد» بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين

وفي مطلع يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في «بني وليد» احتياطيا بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة.