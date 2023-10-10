«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج بينما يكون هادئا على ساحل زوارة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.