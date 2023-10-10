«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج بينما يكون هادئا على ساحل زوارة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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