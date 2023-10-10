حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 10 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق متفرقة من الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من القره بوللى حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل ترهونة وما جاورها وبني وليد وما جاورها وبعض مناطق الجبل الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا رعدية، مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر تصحبها أحيانا خلايا رعدية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الخميس خاصة على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.