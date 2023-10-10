السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار من 4.89 أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.16 دينار من 5.15 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.97 دينار.

سعر العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

في حين، استقر سعر اليوان الصيني عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.17 دينار.