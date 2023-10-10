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حكومة الدبيبة تدشن برنامج توطين صناعة مواد ومعدات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:19 صباحا
حكومة الدبيبة تدشن برنامج توطين صناعة مواد ومعدات النفط
تدشين برنامج صناعة مواد ومعدات النفط، 9 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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دشن وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد امحمد عون، ووزير الصناعة والمعادن أحمد على أبوهيسة برنامج توطين صناعة مواد ومعدات النفط في ليبيا.

ونظمت اللجنة المشتركة من الوزارتين البرنامج، وهي المعنية بتوطين هذه الصناعة، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

تقليل التكاليف في قطاع النفط
وأشاد عون بأهمية هذا المشروع لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، كالتقليل من التكاليف التي يتكبدها قطاع النفط والغاز عند توفير هذه المواد والمعدات النفطية.

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وأضاف أن الأمر سينعكس إيجابا على تكلفة إنتاج برميل النفط، وتدوير رأس المال محليا في مشاريع استثمارية لتنويع الاقتصاد الليبي، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن العمل.

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