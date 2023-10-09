حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم مع «اليوبام» في مجال تأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، توقيعها مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود «اليوبام»، على مذكرة تفاهم في مجال تقديم المساعدة والمشورة الفنية للجهات الليبية المعنية بتأمين الحدود.

وجرت مراسم التوقيع بين مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية عبدالرحمن خمادة، ورئيسة بعثة «اليوبام» نتالينا تشيا، بحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس الوزراء الطاهر الباعور، ومدير إدارة المراسم الطاهر حسين.

- ليبيا تشارك في اجتماع مبادرة الصحراء الواحدة لتعزيز أمن الحدود

- مسؤول بالبعثة الأوروبية: نقص الإمكانات يعرقل تأمين الحدود الليبية بالكامل

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى مساعدة ودعم الجهات الليبية المعنية بتأمين الحدود، وإلى تنسيق أنشطة البعثة في ليبيا بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الليبية.

وقالت إن المذكرة الموقعة تأتي تتويجًا لجهود التفاوض المضنية التي استمرت لسنوات عدة، وشارك فيها عدد من مندوبي القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالإدارة المتكاملة للحدود.